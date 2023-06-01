О сыне Малинина в нулевых мечтала каждая девчонка: сегодня их разочарованию нет предела

Образ романтичного красавца с ранимой душой всегда помогал исполнителям завоевать сердца женщин. По этому незамысловатому пути решил следовать и наследник Александра Малинина. На реалити-шоу «Фабрика звезд» именно лирическая композиция «Котенок» принесла певцу победу и открыла дорогу на российскую эстраду.

Но, несмотря на толпы поклонниц, Никита так и не нашел своего места в шоу-бизнесе, где уже было достаточно много сладкоголосых юношей.

Сольное плавание не увенчалось успехом, и вскоре красавец решил сделать перерыв.

Последующее возвращение на сцену трудно назвать громким. Более того, девушки, которые раньше восхищались певцом, сегодня испытывают лишь разочарование. Красавец стал лысеть, и для создания более брутального образа он слегка отпустил бороду. Похоже, что Малинин-младший навсегда распрощался с амплуа лирического исполнителя, чем сильно огорчил поклонниц.