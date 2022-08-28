О связи между Карлсоном и Шерлоком Холмсом догадаются не все

Василий Ливанов, ставший для россиян лучшим Шерлоком Холмсом в истории, умел перевоплощаться не только на экране, но и за его пределами. Так, актер преуспел и в озвучке, доказательством чему стал культовый мультфильм «Малыш и Карлсон».

Не все знают, но между «мужчиной в самом расцвете лет» и лучшим сыщиком на свете есть связь, а именно сам Ливанов, исполнивший роли обоих полюбившихся стране персонажей. Кроме Карлсона актер также подарил свой голос папе Малыша.

Художник-постановщик Анатолий Савченко в интервью вспоминал, что персонаж стал результатом экспромта Василия Борисовича, решившего спародировать режиссера Григория Рошаля.

В копилке работ Ливанова не только этот мультфильм, но «Чебурашка», «Кот в сапогах», «Айболит и Бармолей», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и не только.

Любовь к мультипликации у артиста была с самого детства, он не только дарил анимационным героям характеры, манеры и повадки, но и писал сценарии, о чем знают не все его поклонники.