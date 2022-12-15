О сумке «Биркин» мечтает каждая: почему звезды Голливуда готовы отдать за нее миллионы

Одна фраза «сумка от „Биркин“» будоражит умы миллионов модниц. Этот аксессуар считается вожделенным объектом почти каждой женщины. Но мало кто знает историю этого легендарного бренда.

Его идейной вдохновительницей является актриса Джейн Биркин. Она запомнилась не только своими яркими ролями в фильмах 70-х годов, но и уникальным для того времени стилем. Джейн одевалась просто — короткие платья, облегающие джинсы и белые майки. При этом ей удавалось выглядеть чертовски стильно и сексуально. Ее образу не хватало лишь одной детали — подходящей сумки.

Биркин никак не могла подобрать модель для своего ритма жизни. Ее случайная встреча в самолете с Жаном-Луи Дюма из модного дома Hermes решила этот вопрос раз и навсегда. Актриса просто набросала эскиз желаемой сумки, и вскоре ей прислали модель, изготовленную по ее рисунку. Так на свет появился бренд Birkin.

Сегодня за эти сумки селебрити отдают баснословные деньги. Немалый вклад в их популярность внесла небезызвестная Виктория Бекхэм, которая часто рекламировала аксессуары от Birkin.

Средняя цена самой простой сумочки достигает 15 000 долларов, то есть около 1 млн рублей. А модели из кожи аллигатора, украшенные дорогими камнями, стоят астрономические сотни тысяч долларов. Но истинных модниц такие цифры не останавливают.