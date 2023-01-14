О страшной участи Миронова знали задолго до конца: вот кто не дал спасти актера
Мужчину можно было спасти от печальной участи.
Последнее появление Андрея Миронова на сцене театра шокировало тысячи поклонников его творчества. Во время выступления артист потерял сознание, а через два дня появились сообщения о его смерти.
Завесу тайны приоткрыла бывшая жена актера. В программе «Судьба человека» Екатерина Градова рассказала, что Миронову диагностировали аневризму. Такая болезнь обычно через 11 или 12 лет приводит к летальному исходу, именно поэтому звезде советских комедий предложили сделать операцию.
В интервью с Борисом Корчевниковым женщина призналась, что бывший супруг сам отказался от лечения. «Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни», — оправдывал свое решение артист.
Если бы тогда его смогли уговорить лечь на стол хирурга, то такого печального финала можно было бы избежать.