О страшной участи Миронова знали задолго до конца: вот кто не дал спасти актера

Последнее появление Андрея Миронова на сцене театра шокировало тысячи поклонников его творчества. Во время выступления артист потерял сознание, а через два дня появились сообщения о его смерти.

Завесу тайны приоткрыла бывшая жена актера. В программе «Судьба человека» Екатерина Градова рассказала, что Миронову диагностировали аневризму. Такая болезнь обычно через 11 или 12 лет приводит к летальному исходу, именно поэтому звезде советских комедий предложили сделать операцию.

В интервью с Борисом Корчевниковым женщина призналась, что бывший супруг сам отказался от лечения. «Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни», — оправдывал свое решение артист.

Если бы тогда его смогли уговорить лечь на стол хирурга, то такого печального финала можно было бы избежать.