О «странном» сыне легендарного Бондарчука мало кто знал: «Забитый такой»

Режиссер и актер Сергей Бондарчук впервые стал отцом в 24 года. В 1947 году на свет появился его старший сын Алексей. И если другие наследники знаменитости пошли по стопам отца и прославляют знаменитую фамилию, то Алексей никогда не связывал себя с режиссером.

Как оказалось, старший сын Бондарчука с рождения отличался необычным поведением. Постановщик нередко брал его на съемочную площадку, но мальчик не хотел знакомиться с коллегами отца и не интересовался волшебным миром кино.

«Мы тогда все замечали, что мальчик как бы немножко не в себе. Тихий такой, забитый», — цитирует слова артистки Тамары Чепеноги «Комсомольская правда».

Когда же настало время получать высшее образование, Алексей решил не связывать свою жизнь с искусством. Он учился на математика и изучал иностранные языки, все больше закрываясь от публики. Он никогда не давал интервью журналистам, известно лишь, что он был дважды женат и несколько раз оказывался в поле зрения стражей порядка из-за незначительных правонарушений.

Несмотря на отсутствие постоянного контакта со знаменитыми родственниками, Алексей все же посетил похороны отца в 1994 году. Как отмечают СМИ, он попрощался с Сергеем Бондарчуком, но дал понять, что совсем не претендует на его наследство.