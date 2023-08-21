О спорте можно забыть: Винер нашла новую работу сестрам Авериным

Дина и Арина Аверины сейчас являются основной надеждой российской художественной гимнастики. Каждое выступление спортсменок неизменно приводит к медалям и призовым местам. Успехами воспитанниц особенно гордится знаменитый тренер сборной России Ирина Винер, которая вырастила уже не одну чемпионку. Правда, как выяснилось, девушкам она желает необычного будущего.

Тренер тепло поздравила сестер Авериных с юбилеем, накануне им исполнилось 25 лет.

Как заявила Винер, она благодарна гимнасткам за их патриотизм, трудолюбие и спортивный характер. По ее мнению, девушки сейчас выглядят так, что могут занимать места не только за медалями. Винер заявила в беседе с корреспондентом «Матч ТВ», что Дина и Арина прекрасно подошли бы для подиумов мировой моды, ведь они всегда со вкусом одеты и причесаны.

Поклонники Авериных надеются, что они пока не последуют совету тренера. По крайней мере, чемпионки еще не заявляли, что готовы закончить спортивную карьеру и перейти на новую работу.