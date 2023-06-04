О советской «принцессе» мечтал каждый подросток: сегодня их мечты будут разрушены

Судьба некоторых людей больше похожа на американские горки, чем на ровную и спокойную дорогу. Именно так было у знаменитой советской красавицы, актрисы Светланы Смехновой, которую все помнят как принцессу Люську из одноименного фильма. От роскошной жизни до интерната, от славы до безвестности, от счастливого брака до алкоголизма — знаменитость прошла весь этот путь. И сейчас в ней уже не узнать ту, о которой грезили миллионы.

Киноактриса росла в семье композитора и оперной певицы. Ее окружали роскошь и слава родителей. А в три года она уже получила первую роль. Однако блестящая жизнь оборвалась довольно быстро, с разводом родителей. В результате мать вынуждена была тяжело работать и не смогла воспитывать своего ребенка. Так Светлана оказалась в интернате.

В 15 лет, казалось, жизнь девушки начала налаживаться. Ее забрали из интерната. После окончания школы она начала активно сниматься. И даже неудача с поступлением во ВГИК ее не очень сильно расстроила. Она просто продолжила сниматься, а в ВУЗ поступила позже. К Смехновой вернулась известность, а с ней и роскошная жизнь. Однако вскоре она практически отовсюду исчезла.

Оказалось, что знаменитость вышла замуж за режиссера из Югославии и уехала к нему на родину. Но счастья в браке она не нашла. Муж оказался изменником и ревнивцем, к тому же жестоко обращался с женой. В конце концов она была вынуждена попросту от него сбежать, оставив детей. После этого Смехнова так и не оправилась. Она долгое время находила успокоение в алкоголе, что катастрофически отразилось на ее внешности. Из принцессы она превратилась в морщинистую старуху. А ужасные отношения с экс-супругом и дочерью практически добили ее.