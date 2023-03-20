О советской Ассоль мечтал каждый мужчина: не поверите, что с ней сейчас (фото)

Артисты часто становятся заложниками определенного образа, но даже в пределах одного амплуа они все ещё могут прославиться. К примеру, Анастасия Вертинская, как никакая другая актриса, правдоподобно играла мечтательных и ранимых героинь.

Нежный овал лица, невинный взгляд и внешняя хрупкость девушки помогли ей получить роли в популярных советских мелодрамах. В том числе она сыграла и юную Ассоль в фильме «Алые паруса». На момент съёмок ей было всего 15 лет, но в этом возрасте она уже умела уверенно держаться в кадре.

Когда культовая картина вышла на экраны, мужчины по всему Союзу были очарованы красотой милой актрисы. Юноши сразу влюблялись в эту молодую и талантливую девочку. Но Вертинская не потеряла рассудок, даже несмотря на обрушившуюся популярность. Девушка твёрдо решила стать артисткой и поступила в театральный вуз, продолжая играть и сниматься в кино.