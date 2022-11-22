О словах Дианы с ужасом вспоминают 27 лет спустя: их пыталась повторить Меган Маркл

Меган Маркл нередко сравнивают с принцессой Дианой. Герцогине было не суждено познакомиться со своей свекровью, тем не менее их действительно кое-что объединяет. В частности, непростые взаимоотношения с королевской семьей.

В 1995 году леди Ди дала интервью Мартину Баширу, которое привело к большому скандалу. Программу посмотрело более 22 миллионов человек. Они впоследствии принялись жалеть королеву людских сердец и ненавидеть обидевшее ее монаршее семейство.

Принцесса Диана нарушила главное правило Елизаветы II, гласившее: «Никогда не жалуйся, никогда ничего не объясняй». Бывшая супруга принца Чарльза выдала всю подноготную своего неудачного брака и несчастной жизни в королевской семье. О тех словах, что тогда произнесла Диана, до сих пор многие вспоминают с ужасом, в том числе и ее сыновья — Уильям и Гарри, признавшиеся, что это интервью окончательно рассорило их родителей и испортило жизнь матери.

Несмотря на все это, Маркл попыталась подражать Диане. В 2021 году она вместе с мужем дала интервью Опре Уинфри, которое тоже стало поводом для скандала. Герцогиня охотно рассказала, что ей пришлось пережить во дворце. Бывшая американская актриса даже заикнулась о том, что чуть было не наложила на себя руки, но ее откровения все равно не могли сравниться с теми, которыми 27 лет назад поделилась народная принцесса.