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Киноафиша Статьи О скромности забыла: Ирина Пегова засветила пикантную татуировку (фото)

О скромности забыла: Ирина Пегова засветила пикантную татуировку (фото)

19 января 2023 18:00
О скромности забыла: Ирина Пегова засветила пикантную татуировку (фото)

Такой звезду еще не видели.

Ирина Пегова все чаще привлекает к себе внимание публики. Для этого знаменитость использует не только потрясающий актерский талант, но и свою яркую запоминающуюся внешность.

Недавно артистка предстала перед поклонниками такой, какой прежде ее никто не видел. Звезда экрана обзавелась рыжими локонами и татуировкой в виде бабочки на ключице. В любом случае волноваться фанатам не стоит. Перемены во облике знаменитости временные. Дерзкий образ Пегова примерила на себя ради роли в новом проекте под названием «Я на перемотке!».

О скромности забыла: Ирина Пегова засветила пикантную татуировку (фото)

В Сеть утекли кадры из ленты, глядя на которые, интернет-пользователи теряют дар речи. Все потому, что артистка, судя по всему, напрочь забыла о скромности. Например, на одном из снимков она блеснула глубоким декольте, чем смутила многих своих поклонников, не готовых к такой степени откровенности.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Я на перемотке!», 2022
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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