О сестре Маликова мало что известно, но один факт вас точно шокирует: дело в громком статусе
В Сети гадают, как такое возможно.
Дмитрий Маликов в российском шоу-бизнесе фигура известная. Но не все знают, что у популярного артиста есть сестра. Инна Маликова пыталась стать звездой, но так и осталась в тени знаменитого брата. Однако это не помешало ей получить весьма солидный статус.
Карьера певицы началась с того, что брат подарил ей песню «На празднике лета». Второй значимый подарок она получила уже от родителей. Те создали вокальный коллектив «Новые самоцветы», руководителем которого и стала Инна. Она же является его исполнительницей.
Песни Маликовой мало кому известны. Несмотря на это, в 2018 году Инна стала заслуженной артисткой РФ. Многие полагают, что она недостойна такого звания и, вероятнее всего, получила его в качестве очередного «подарка».
«Чем заслужила заслуженную, один бог знает...», «Папины связи, разумеется», «Заслуженная артистка? Даже лица ее никогда не видела, про голос вообще молчу», — возмущаются в Сети.