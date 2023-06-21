О сестре Маликова мало что известно, но один факт вас точно шокирует: дело в громком статусе

Дмитрий Маликов в российском шоу-бизнесе фигура известная. Но не все знают, что у популярного артиста есть сестра. Инна Маликова пыталась стать звездой, но так и осталась в тени знаменитого брата. Однако это не помешало ей получить весьма солидный статус.

Карьера певицы началась с того, что брат подарил ей песню «На празднике лета». Второй значимый подарок она получила уже от родителей. Те создали вокальный коллектив «Новые самоцветы», руководителем которого и стала Инна. Она же является его исполнительницей.

Песни Маликовой мало кому известны. Несмотря на это, в 2018 году Инна стала заслуженной артисткой РФ. Многие полагают, что она недостойна такого звания и, вероятнее всего, получила его в качестве очередного «подарка».