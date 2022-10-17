О самом известном «блате» в СССР молчали годами: правду раскрыли лишь в 90-х

Директор школы Зоя Николаевна из «Трижды воскресшего», жена Горбункова из «Бриллиантовой руки», Анна Васильевна из «Не может быть» — всех этих героинь в фильмах Леонида Гайдая исполнила одна и та же актриса. Постановщик был известен тем, что предпочитал работать на площадке с уже знакомыми актерами: Георгий Вицин снялся в десяти его лентах, а Юрий Никулин — в семи.

А супруга режиссера Нина Гребешкова появилась в девяти картинах Гайдая. К моменту знакомства с постановщиком она была уже известной актрисой с перспективной карьерой, поэтому не стала менять фамилию в браке. Но от звездных ролей женщина отказалась, чтобы помогать мужу на съемках. В обмен на такую жертву Леонид охотно предлагал ей работу в своих комедиях. Однако Гребешкова стеснялась особого отношения, подозревая, что о ее «блате» будут судачить. Именно поэтому во всех лентах Гайдая — от «12 стульев» до «Кавказской пленницы» — актриса играла лишь эпизодических персонажей. Сплетничать об этом все же стали, но уже в 90-е годы, когда личную жизнь режиссеров начали анализировать в прессе.