О рыжей из группы «Чили» не слышали 7 лет: на самом деле она не пропала

Российские слушатели узнали Ирину Забияку в 2005 году. Именно тогда группа «Чили» стала известна на всю страну, а миллионы фанатов влюбились в бархатный голос солистки. В течение нескольких лет музыканты покоряли отечественную сцену, а в 2016 году неожиданно пропали из поля зрения публики.

Дело в том, что Ирина решила сконцентрироваться на своей личной жизни. В 2013 году она стала мамой: на свет появился ее сын Матвей от музыканта Вячеслава Бойкова. С спустя три года певица прекратила активную творческую деятельность.

При этом Забияка продолжает развивать свою группу. Она выпускает новые композиции, но уже не стремится выступать на самых больших стадионах. Музыканты дают концерты на небольших сценах и в клубах, где к ним приходят только преданные поклонники.

За успехами артистки фанаты следят в ее социальных сетях. Подписчики продолжают осыпать 40-летнюю Ирину комплиментами, отмечая, что ей удалось сохранить красоту и привлекательность.