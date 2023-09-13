О роскоши давно забыла: Орбакайте всех обманывает, что хорошо живет в США

Кристина Орбакайте попала в безвыходное положение. Со стороны кажется, будто артистка купается в роскоши. Много лет назад она обосновалась в США. Находясь вдали от родины, знаменитость водит россиян за нос, показывая красивую картинку своей жизни.

В реальности положение вещей близко к катастрофе. Светская львица Алена Кравец раскрыла правду о певице. По ее словам, звезда вот-вот протянет руку на паперти у католического костела. А все потому, что о былых заработках остается только мечтать.

Орбакайте вынуждена расплачиваться за чужие грехи. В России исполнительница, у которой, к слову, давно нет новых хитов, больше не выступает. Если в начале карьеры громкое имя матери помогло ей добиться успеха, то теперь все ровно наоборот. Скандалы вокруг Аллы Пугачевой больно ударили по ее дочери. С ней больше не хотят иметь никаких дел, поэтому о выступлениях в родной стране пришлось забыть.

За границей экс-супруга Преснякова дает концерты, но доход от них, увы, не тот, к которому она привыкла. Кравец намекнула, что ее коллега привыкла тратить на свои прихоти больше, чем зарабатывает сейчас, поэтому участь ее незавидна.