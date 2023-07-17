О родстве ничего не напоминает: «наследству» внука Михаила Пуговкина не позавидуешь

Дед не был к нему щедр.

Михаил Пуговкин воплощал в кино яркие и искрометные образы. Ему удалось построить потрясающую карьеру, однако в личной жизни актер был куда менее удачлив.

Пуговкин женился трижды. В первом браке с артисткой Надеждой Надеждиной родилась его единственная дочь Елена. Семейная жизнь актеров не сложилась, и даже после развода Михаил Иванович не поддерживал связь ни с экс-супругой, ни с наследницей.

А вот его отношения с внуком, единственным сыном Елены, долгие годы были теплыми. Пуговкин с детства баловал Михаила подарками и вниманием, поддерживал его деньгами. Однако эта идиллия длилась недолго.

После того, как актер женился на третьей супруге Ирине Лавровой, его отношения с дочерью и внуком разладились. В итоге все свое имущество стоимостью в 25 миллионов рублей Пуговкин завещал последней супруге, ее сыну от первого брака и его отпрыскам.

Родному же внуку Михаила Ивановичу ничего не досталось, кроме лысины деда. Сегодня он уже взрослый мужчина с седеющей и редеющей головой. Ничто не говорит о родстве Михаила с именитым дедом, не считая пресловутых залысин.