О родстве невозможно догадаться: дочь звезды СССР знает каждый (фото)

Многие дети знаменитых артистов посвящают свою жизнь творчеству, как и их родители. Так, дочь известной актрисы Нины Архиповой тоже прославилась на всю страну. О ней знает каждый, но никто не догадывался о ее родстве со звездой СССР.

За свою карьеру Нина Николаевна снялась во многих советских кинохитах. Самой известной ролью актрисы стала Анна Степановна из картины «Семья Зацепиных». Личная жизнь Архиповой была такой же насыщенной, как и ее карьера. Она трижды выходила замуж и стала матерью троих детей.

Первым супругом Нины Николаевны был Александр Голубенцев, от которого она родила дочь Наталью. Наследница тоже стала актрисой, но прославилась она благодаря не кинокарьере, а передаче «Спокойной ночи, малыши!». Голосом Голубенцевой говорил легендарный заяц Степашка. Также Наталья Александровна озвучивала героев многих мультфильмов.

У Голубенцевой есть единоутробные брат и сестра. Близнецов Елену и Михаила Архипова родила от второго мужа Бориса Горбатова. Советской актрисы не стало в 94 годы. Трое детей Нины Николаевны оставались с ней до последнего дня.