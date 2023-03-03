О Рикардо из «Дикой Розы» мечтала каждая россиянка: на кого он променял женщин

Мексиканский телесериал «Дикая Роза» с огромным успехом транслировался на российском ТВ в 90-е годы. Главную мужскую роль Рикардо Линареса исполнил Гильермо Капетильо. От его шарма и обаяния сходили с ума все зрительницы. Что стало с этим импозантным артистом спустя столько лет?

В родной Мексике Капетильо известен не только как актер, но и как танцор, певец и даже матадор. В молодые годы Гильермо нередко принимал участие в боях с быками, после чего решил сделать перерыв. К этому занятию актер вернулся уже в зрелом возрасте, когда ему исполнилось 50 лет. Коррида оказалась его большой страстью, от которой он не смог отказаться. Ради этого занятия актер не раз жертвовал отношениями.

К слову, его личная жизнь всегда была бурной. Гильермо женился несколько раз, а его романам нет числа. Актер никогда не отличался верностью, из-за чего рушились все его отношения. Но единственное, о чем жалеет артист, — это отсутствие детей. Он как-то признался, что даже готов взять ребенка из приюта. Сегодня Капетильо 64 года, и он пребывает в неплохой форме. Актер почти не поправился и старается всячески молодиться.