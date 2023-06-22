О профессии Ипполита из «Иронии судьбы» догадывался не каждый: вы будете ошарашены

Личность Ипполита Георгиевича из комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и по сей день вызывает много вопросов. Зрители так и не узнали, кем работал жених Нади, а ведь он явно не рядовой рабочий.

Есть версия, что герой Юрия Яковлева является сотрудником спецслужб. Персонажа выдают несколько деталей. Он дарит невесте французский парфюм «Клима», ходит в дорогой дубленке и разъезжает на престижном автомобиле, кстати, с московскими номерами. Это или киноляп, или намек на то, что Ипполит является сотрудником спецслужб на задании.

Позволить себе роскошь в виде дорогого авто и импортных духов мог только очень влиятельный человек, сидящий на хлебном месте. Отсюда и складываются интересные выводы.

Но есть и другая теория о профессии Ипполита. В сценарии фильма были некоторые фразы, не попавшие в картину. Так, герой говорит: «У меня в доме или в моей лаборатории он бы не мог появиться». Это значит, что деятельность Ипполита связана с наукой, а вовсе не с КГБ.