О продолжении «Карнавала» знают немногие: в СССР его отказывались смотреть

Любимая миллионами людей картина «Карнавал», которую пересматривают до сих пор, близка по сюжету почти каждому из нас. Разве не знакомы нам матери-одиночки? Или отцы, бросившие своих детей? И, конечно, нам всем знаком типаж девочки-провинциалки, приехавшей, как и Нина Соломатина, в столицу с желанием пробиться и стать нужной родному отцу.

По сценарию все вроде бы заканчивается хорошо, но финал оставляет очень много простора для воображения. Например, можно поразмышлять, что будет с Ниной Соломатиной, если она все же станет актрисой. Режиссер Леонид Квинихидзе снял на эту тему целый фильм «Артистка из Грибова», который в народе назвали продолжением «Карнавала». Сходства добавляет еще и тот факт, что главную героиню в обеих кинолентах играет одна и та же актриса — Ирина Муравьева.

В фильме перед глазами зрителя предстает неудавшаяся, невостребованная актриса Галина Кадетова. Единственная ее нормальная роль оказалась практически не замечена, а после она и вовсе играет то грибочек, то форточку. Она устала гоняться за ролями, разочарована в столице и в профессии. И в итоге уезжает в родной городок, где становится примой местного театра. Но и это не дает ей ни славы, ни счастья, ни признания. Общее впечатление от фильма тяжелое, можно сказать, удручающее, поэтому зритель его так и не полюбил.