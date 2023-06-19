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О продолжении «Карнавала» знают немногие: в СССР его отказывались смотреть

19 июня 2023 09:30
О продолжении «Карнавала» знают немногие: в СССР его отказывались смотреть

А те, кто смотрел, были крайне разочарованы.

Любимая миллионами людей картина «Карнавал», которую пересматривают до сих пор, близка по сюжету почти каждому из нас. Разве не знакомы нам матери-одиночки? Или отцы, бросившие своих детей? И, конечно, нам всем знаком типаж девочки-провинциалки, приехавшей, как и Нина Соломатина, в столицу с желанием пробиться и стать нужной родному отцу.

По сценарию все вроде бы заканчивается хорошо, но финал оставляет очень много простора для воображения. Например, можно поразмышлять, что будет с Ниной Соломатиной, если она все же станет актрисой. Режиссер Леонид Квинихидзе снял на эту тему целый фильм «Артистка из Грибова», который в народе назвали продолжением «Карнавала». Сходства добавляет еще и тот факт, что главную героиню в обеих кинолентах играет одна и та же актриса — Ирина Муравьева.

В фильме перед глазами зрителя предстает неудавшаяся, невостребованная актриса Галина Кадетова. Единственная ее нормальная роль оказалась практически не замечена, а после она и вовсе играет то грибочек, то форточку. Она устала гоняться за ролями, разочарована в столице и в профессии. И в итоге уезжает в родной городок, где становится примой местного театра. Но и это не дает ей ни славы, ни счастья, ни признания. Общее впечатление от фильма тяжелое, можно сказать, удручающее, поэтому зритель его так и не полюбил.

О продолжении «Карнавала» знают немногие: в СССР его отказывались смотреть
Фото: Кадры из фильма «Карнавал» (1981), кадр из фильма «Артистка из Грибова» (1988)
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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