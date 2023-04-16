О предстоящей трагедии знали сотни человек: подробности гибели «Титаника» проберут до мурашек

Гибель «Титаника» стала одной из крупнейших трагедий XX века. Сегодня многие уверены, что крушение корабля было предопределено заранее — об этом говорит ряд мистических совпадений.

Известно, что около ста пассажиров сдали свои билеты на «Титаник» прямо накануне отплытия. Среди них были представители именитых семей и высокопоставленные чиновники. Примечательно, что среди них оказался владелец «Титаника» Джон Морган. Это можно назвать коллективной интуицией, которая сработала спонтанно и спасла множество жизней. Сотни человек предчувствовали опасность, словно знали о грядущей трагедии.

Второй предупреждающий сигнал о крушении — странные крики о помощи, которые слышали строители корабля в процессе работы. Никто не мог понять, откуда они исходят. Позже их назвали «фантомными криками из будущего» погибших людей на «Титанике». Также есть версия, что эти звуки исходили от замурованного строителя.

Но самое странное произошло за 14 лет до трагедии. В 1898 году писатель Морган Робертсон издал роман «Тщетность». Сюжет повествует о гибели большого корабля «Титана», который столкнулся с айсбергом. Однако книга не обрела в то время успеха. А вот после произошедшего в апреле 1912 года роман становится бестселлером, а Робертсон получает неофициальный титул пророка.