О позоре Максима Аверина постарались забыть: «Кривлялся и переигрывал»

Широкая известность к Максиму Аверину пришла после главной роли в остросюжетном сериале «Глухарь», который начал выходить на экранах с 2008 года. Но сниматься он стал задолго до этого. В первый раз центрального персонажа в картине актер сыграл еще в 1999 году в довольно эксцентричной комедии «Любовь зла». Лента не стала популярна, несмотря на блестящий актерский состав: роли получили Ирина Муравьева, Виктор Сухоруков, Лариса Удовиченко и Станислав Садальский.

По сюжету девушка, влюбленная в молодого человека, готовится к знакомству с его родителями. Но ее бывший ухажер по фамилии Корабельников, которого и сыграл Максим, предлагает ей проверить жениха на верность. Он заявляет мужчине, что его возлюбленная переселилась в корову, и ему придется отвести животное к родителям.

Легкая комедия оказалась довольно проходным фильмом, не зацепившим зрителей. А некоторых актеров, включая Аверина, который в кадре отметился образом с длинными волосами, они и вовсе раскритиковали.