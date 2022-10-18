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Киноафиша Статьи О позоре Максима Аверина постарались забыть: «Кривлялся и переигрывал»

О позоре Максима Аверина постарались забыть: «Кривлялся и переигрывал»

18 октября 2022 21:00
О позоре Максима Аверина постарались забыть: «Кривлялся и переигрывал»

Одна из первых киноработ актера оставила неоднозначное впечатление у зрителей.

Широкая известность к Максиму Аверину пришла после главной роли в остросюжетном сериале «Глухарь», который начал выходить на экранах с 2008 года. Но сниматься он стал задолго до этого. В первый раз центрального персонажа в картине актер сыграл еще в 1999 году в довольно эксцентричной комедии «Любовь зла». Лента не стала популярна, несмотря на блестящий актерский состав: роли получили Ирина Муравьева, Виктор Сухоруков, Лариса Удовиченко и Станислав Садальский.

О позоре Максима Аверина постарались забыть: «Кривлялся и переигрывал»

По сюжету девушка, влюбленная в молодого человека, готовится к знакомству с его родителями. Но ее бывший ухажер по фамилии Корабельников, которого и сыграл Максим, предлагает ей проверить жениха на верность. Он заявляет мужчине, что его возлюбленная переселилась в корову, и ему придется отвести животное к родителям.

Легкая комедия оказалась довольно проходным фильмом, не зацепившим зрителей. А некоторых актеров, включая Аверина, который в кадре отметился образом с длинными волосами, они и вовсе раскритиковали.

«Смотреть невозможно. Кривлялся и переигрывал», «Крайне примитивная комедия абсурда», — отметили комментаторы в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Склифосовский-6», 2017, кадр из фильма «Любовь зла», 1999
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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