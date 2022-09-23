О пользе МакSим в жюри «Голоса» выдали все как есть: «Хоть бабку посадите»

Уже очень скоро на федеральном телеканале стартует новый, 10-й сезон шоу «Голос.Дети». К началу сентября прием заявок от конкурсантов уже был остановлен. А теперь стал известен состав жюри грядущего сезона. Два кресла займут наставники из прошлого «Голоса.Дети» — Егор Крид и Баста. А вместо Светланы Лободы появится МакSим.

Для певицы работа на «Голосе» станет дебютом. Некоторые из поклонников проекта уже начали сомневаться в ее способностях как наставницы. Но музыкальный критик Сергей Соседов считает, что определенная польза в обновлении жюри все-таки есть, ведь каждый из «новичков» может освежить проект.

«Все что-то привносят, хоть бабку от подъезда посадите», — эмоционально заявил эксперт в беседе с порталом Day .

По поводу МакSим Соседов добавил, что считает ее довольно «милой женщиной». Кстати, имя ведущего нового сезона пока держат в секрете. Дмитрий Нагиев ранее объявил о творческом отпуске, поэтому «Голос 60+» вместо него теперь ведет Лариса Гузеева. Доверят ли ей общение с маленькими конкурсантами, покажет время.