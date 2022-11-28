О первом советском сериале вы точно не знали: рейтингу позавидует «Санта-Барбара»

Многосерийные фильмы были не самым распространенным форматом в СССР. Однако каждый подобный «длинный» фильм собирал у экрана огромное число зрителей. Первым сериалом на советском телевидении стала военная драма «Вызываем огонь на себя», вышедшая в 1964 году. Режиссером выступил Сергей Колосов.

Выход сериала приурочили к 20-летию Победы СССР над нацистской Германией. События, освещенные в картине, основаны на одноименной повести Овидия Горчакова. Автор рассказал историю, которая на самом деле произошла в Брянской области в 1942-1943 годах. Сюжет повествует о подвиге советских партизан, героически отдавших свои жизни.

Изначально Сергей Колосов поставил радиоспектакль по мотивам повести. Слушателям история так понравилась, что они буквально забросали режиссера письмами благодарности. Тогда Колосов решил, что будет делать и киноверсию. Он снял четырехсерийный телефильм, который показали в 1965 году на Центральном телевидении. Пронзительную драму ждал огромный зрительский успех, а многие не могли сдержать своих слез.

Такому всенародному признанию сегодня позавидовала бы даже любимая всеми россиянами «Санта-Барбара», ведь режиссура, актерское мастерство и драматургия здесь представлены на самом высоком уровне.