О Пеппи Длинныйчулок из СССР постарались забыть: помнят лишь иностранцы

Всесоюзную известность Светлане Ступак принесла главная роль в фильме 1984 года «Пеппи Длинный чулок». К выбору девочки для такого важного персонажа на площадке отнеслись скептически. Светлана не блистала в театральных кружках, а занималась акробатикой в цирковой студии. Ее непосредственность и ловкость и привлекли внимание помощника постановщицы Маргариты Микаэлян.

Режиссер поверила в талант Светланы и «простила» ей несоответствие героине: Ступак не была рыжеволосой, ей уже исполнилось 13 лет, хотя до этого пробы проходили лишь 9-летние девочки. Однако дух Пеппи жил в Светлане: она приходила на площадку с разбитыми коленями после падений с дерева или драк с мальчишками. После выхода фильма девочка стала очень известной. А в Швеции честно признали, что советская Пеппи получилась даже удачнее их собственной киногероини — в стране до сих пор пересматривают ленту со Ступак.

А вот в СССР о Светлане постарались забыть. Несмотря на то, что ей прочили блестящую карьеру, она снялась лишь еще в двух картинах и навсегда пропала с экранов. В 90-е годы Ступак соглашалась на любую работу: она торговала на рынке, трудилась официанткой и секретарем. После неудачного брака актриса вместе с родившейся дочерью поселилась у матери, где и так уже жила семья ее брата.

Близкие говорили, что в тот период Светлана пристрастилась к спиртному. После смерти матери недвижимость перешла к ней. Но в 2013 году объявились давние знакомые отца, заявившие, что квартиру он отписал им. Суды с «черными риелторами» окончательно подкосили здоровье Ступак. В 2018 году у 46-летней актрисы остановилось сердце, пишет Дзен-канал «Люди и судьбы».