О нищей старости Вицина выдали все как есть: коллега актера в возмущении

В последние годы жизни актер вызывал жалость у всех, кто его видел.

Георгий Вицин вошел в число тех артистов, чье величие в глазах публики разбилось о «лихие» 90-е. Журналисты не уставали писать о том, что звезда культовых советских фильмов ютится в крошечной квартире, не следит за собой и побирается.

«Неправда!!! Да, он жил очень скромно, но жил так, как хотел!» — возмутилась Наталья Варлей.

Актриса развеяла циркулирующие в прессе слухи о нищей старости Вицина и рассказала следующее: квартира, может, и была маленькая, зато трехкомнатная, в хорошем доме; кости и мясные обрезки в магазине он брал не для себя, а бездомным животным, которых всегда подкармливал; зубы не вставлял, просто потому что так ему было удобно.

В мемуарах «Канатоходка » Варлей добавила, что Георгий Михайлович берег себя, отказываясь от гастролей, и выступал за копейки в залах, что были ближе к дому. Да, недобросовестные администраторы зарабатывали на актере, но он был доволен, потому что в любой момент мог вернуться к любимой семье.