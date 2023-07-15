О них никто не знает: вот какие сверхспособности есть у Льва, Стрельца и Овна

Характерные черты каждого знака зодиака подробно описаны в гороскопе. Но, помимо личностных качеств, звезды способны предопределить скрытые способности каждого из представителей зодиакального круга. Астрологи назвали те сверхспособности огненных знаков, которые помогают им справиться с трудностями и выйти победителями из самых экстремальных и сложных ситуаций.

Овен

В награду от небесных светил Овны получили неиссякаемый запас энергии. Всем, кто сталкивался в жизни с представителями огненного знака, хорошо известно, какие они непоседы. Удержать их на одном месте - невыполнимая задача. Буквально через несколько мгновений Овну захочется свежих впечатлений и он исчезнет в неизвестном направлении.

Но не стоит думать, что свою суперспособность уроженцы знака тратят понапрасну, расходуют на пустую суету и беготню.

Овен постоянно ставит перед собой цели, например, получить новую должность, и тратит все силы на ее осуществление. Именно его удивительная способность помогает добиться желаемого.

Лев

Представители этого огненного знака похожи на солнце - такие же лучистые и притягательные. Неудивительно, что люди тянутся к ним, словно цветы - к свету. Это умение согреть, вдохновить, окружить необыкновенной заботой и поддержкой и считается, по мнению астрологов, тайной способностью Льва. Люди, рожденные под этим знаком, настоящие зажигалочки.

Где бы ни появились уроженцы этого знака, рядом с ними всегда становится легко, весело и беззаботно.

Они настоящие мастера веселиться и поднимать настроение себе и окружающим. Кто-то назовет Львов излишне позитивными и легкомысленными, но мы-то знаем: все эти недоброжелатели просто-напросто завидуют популярности знака.

Стрелец

Некоторые знаки зодиака не воспринимают Стрельца всерьез. Они считают, что этот представитель зодиакальной плеяды слишком уж наивный, восторженный и инфантильный. А потому при любом удобном случае пытаются его обмануть. Но не тут-то было! Представители огненной стихии от природы наделены чутьем, которое помогает отличить правду от лжи.

Как полиграф, Стрелец по мимике, словечкам, жестам легко определяет, что его хотят надуть.

Смеха ради он может подыграть лгунишке, а после, в самый неожиданной момент, разоблачить его. Последствия зависят от того, насколько серьезной была ложь, но вряд ли Стрелец продолжит общаться с обманщиком.