О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%

В современной киноиндустрии новые фильмы выпускают так часто, что даже самые опытные кинокритики порой не успевают оценить все и сразу — но вот картины с мощной актерской игрой без внимания точно не останутся. Более того, такие фильмы живут в памяти зрителей еще очень долго, а порой становятся куда роднее и понятнее, чем «оскаровские» претенденты.

В этой подборке рассказываем о некоторых актерах, сыгравших свои лучшие роли в недавно (или относительно недавно) вышедших фильмах — в любом случае, все они стали символами кино двадцать первого века.

Риз Уизерспун, «Блондинка в законе» (2001)

Сама комедийная мелодрама тоже стала прорывом в мире кино, разом опровергнув все домыслы и стереотипы о глупости блондинок и их неспособности на что-то действительно впечатляющее. История Эль Вудс стала эталоном мотивации для многих зрительниц, но всего этого не случилось бы без потрясающей игры Риз Уизерспун, которая увидела в своей героине гораздо больше, чем просто блондинку, мечтающую о чем-то недостижимом.

Спустя почти 25 лет после выхода фильма Эль Вудс не теряет своей популярности — вспомнить хотя бы готовящийся перезапуск, который должен выйти на экраны уже совсем скоро.

Джеймс Макэвой, «Сплит» (2016)

В этом случае Киноакадемия в очередной раз промахнулась, не дав Макэвою даже номинацию на «Оскар» — что еще долго будет злить фанатов и актера, и самого фильма. В «Сплите» Макэвой играет Кевина Крамба — человека, страдающего множественным расстройством личности и обладающего сразу 23 разными личностями; его собственная при этом уже давно подавлена, а в моменте преобладают только три из общего количества.

То, как плавно Макэвой «перемещается» между личностями и меняет собственную актерскую игру для каждой из них, точно заслуживает всех возможных наград — еще и потому, что сам актер намеренно использует разные подходы, чтобы показать, насколько травмирован его персонаж.

Дэниел Калуя, «Прочь» (2017)

Один из главных фильмов в жанре хоррор современной эпохи, «Прочь» стал невероятно успешным дебютом Джордана Пила, в котором далеко не все сводится к скримерам и ужасающим сюжетным поворотам.

Фильм рассуждает на самые разные темы, в том числе и те, которые волновали общество на момент его выхода, а потому в игре Дэниела Калуя на самом деле скрывается множество нюансов — при этом актер умело балансирует все множественные тональности в «Прочь», делая своего персонажа еще более интересным и психологически сложным.

Наоми Уоттс, «Малхолланд Драйв» (2001)

Двойные роли порой оказываются самым настоящим вызовом и для опытных актеров, но Наоми Уоттс в хитовом триллере Дэвида Линча этот вызов приняла. Что интересно, актриса сыграла две фактически противоположные роли — стремящуюся найти признание в Голливуде Бетти Элмс и известную актрису Дайану Сэлвин, которой тот самый Голливуд и его лицемерие уже давно приелись.

Актерская игра Уоттс делает каждую героиню по-своему интересной и совершенно отличной от другой — при этом оба персонажа тоже добавляют в образ друг друга что-то новое, делая «Малхолланд Драйв» еще более загадочной картиной с порой необъяснимыми сюжетными поворотами.

В последнее десятилетие карьера Эммы Стоун достигла небывалых высот, а сама актриса с 2017 года дважды удостоилась «Оскара» за лучшую женскую роль — в том числе и за абсурдистскую комедию Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Как и сам фильм, героиня Эммы Стоун тоже довольно странная — все-таки вряд ли можно вести себя по-взрослому, если тебе пересадили мозг неродившегося ребенка; при этом эволюция Беллы Бакстер становится все очевиднее по мере того, как она познает мир и понимает, что в нем полно проблем.

Актерская игра Стоун в точности передает все нюансы личности Беллы, которая со временем начинает осознавать все происходящее лучше, чем кто бы то ни был.

Кстати, «Бедных-несчастных» Лантимос снимал по мотивам книги, которую долгое время никто не решался адаптировать — об этом и других похожих проектах можно почитать в нашей подборке.