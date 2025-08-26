Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%

О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%

26 августа 2025 12:48
О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%

Правда, «Оскары» достались далеко не всем.

В современной киноиндустрии новые фильмы выпускают так часто, что даже самые опытные кинокритики порой не успевают оценить все и сразу — но вот картины с мощной актерской игрой без внимания точно не останутся. Более того, такие фильмы живут в памяти зрителей еще очень долго, а порой становятся куда роднее и понятнее, чем «оскаровские» претенденты.

В этой подборке рассказываем о некоторых актерах, сыгравших свои лучшие роли в недавно (или относительно недавно) вышедших фильмах — в любом случае, все они стали символами кино двадцать первого века.

Риз Уизерспун, «Блондинка в законе» (2001)

Сама комедийная мелодрама тоже стала прорывом в мире кино, разом опровергнув все домыслы и стереотипы о глупости блондинок и их неспособности на что-то действительно впечатляющее. История Эль Вудс стала эталоном мотивации для многих зрительниц, но всего этого не случилось бы без потрясающей игры Риз Уизерспун, которая увидела в своей героине гораздо больше, чем просто блондинку, мечтающую о чем-то недостижимом.

Спустя почти 25 лет после выхода фильма Эль Вудс не теряет своей популярности — вспомнить хотя бы готовящийся перезапуск, который должен выйти на экраны уже совсем скоро.

Джеймс Макэвой, «Сплит» (2016)

Кадр из фильма «Сплит»

В этом случае Киноакадемия в очередной раз промахнулась, не дав Макэвою даже номинацию на «Оскар» — что еще долго будет злить фанатов и актера, и самого фильма. В «Сплите» Макэвой играет Кевина Крамба — человека, страдающего множественным расстройством личности и обладающего сразу 23 разными личностями; его собственная при этом уже давно подавлена, а в моменте преобладают только три из общего количества.

То, как плавно Макэвой «перемещается» между личностями и меняет собственную актерскую игру для каждой из них, точно заслуживает всех возможных наград — еще и потому, что сам актер намеренно использует разные подходы, чтобы показать, насколько травмирован его персонаж.

Дэниел Калуя, «Прочь» (2017)

Один из главных фильмов в жанре хоррор современной эпохи, «Прочь» стал невероятно успешным дебютом Джордана Пила, в котором далеко не все сводится к скримерам и ужасающим сюжетным поворотам.

Фильм рассуждает на самые разные темы, в том числе и те, которые волновали общество на момент его выхода, а потому в игре Дэниела Калуя на самом деле скрывается множество нюансов — при этом актер умело балансирует все множественные тональности в «Прочь», делая своего персонажа еще более интересным и психологически сложным.

Наоми Уоттс, «Малхолланд Драйв» (2001)

Кадр из фильма «Малхолланд Драйв»

Двойные роли порой оказываются самым настоящим вызовом и для опытных актеров, но Наоми Уоттс в хитовом триллере Дэвида Линча этот вызов приняла. Что интересно, актриса сыграла две фактически противоположные роли — стремящуюся найти признание в Голливуде Бетти Элмс и известную актрису Дайану Сэлвин, которой тот самый Голливуд и его лицемерие уже давно приелись.

Актерская игра Уоттс делает каждую героиню по-своему интересной и совершенно отличной от другой — при этом оба персонажа тоже добавляют в образ друг друга что-то новое, делая «Малхолланд Драйв» еще более загадочной картиной с порой необъяснимыми сюжетными поворотами.

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные» (2023)

В последнее десятилетие карьера Эммы Стоун достигла небывалых высот, а сама актриса с 2017 года дважды удостоилась «Оскара» за лучшую женскую роль — в том числе и за абсурдистскую комедию Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Как и сам фильм, героиня Эммы Стоун тоже довольно странная — все-таки вряд ли можно вести себя по-взрослому, если тебе пересадили мозг неродившегося ребенка; при этом эволюция Беллы Бакстер становится все очевиднее по мере того, как она познает мир и понимает, что в нем полно проблем.

Актерская игра Стоун в точности передает все нюансы личности Беллы, которая со временем начинает осознавать все происходящее лучше, чем кто бы то ни был.

Кстати, «Бедных-несчастных» Лантимос снимал по мотивам книги, которую долгое время никто не решался адаптировать — об этом и других похожих проектах можно почитать в нашей подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны» У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны» Читать дальше 26 августа 2025
Не просто выдумка Дюма: «Граф Монте-Кристо» основан на реальных событиях — рассказываем историю реального Дантеса Не просто выдумка Дюма: «Граф Монте-Кристо» основан на реальных событиях — рассказываем историю реального Дантеса Читать дальше 26 августа 2025
Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию Читать дальше 26 августа 2025
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона «Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона Читать дальше 25 августа 2025
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Читать дальше 24 августа 2025
У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы Читать дальше 24 августа 2025
Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит Читать дальше 24 августа 2025
«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли «Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли Читать дальше 23 августа 2025
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше