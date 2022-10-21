О ней забыли все: куда пропала первая россиянка, завоевавшая титул «Мисс Европа»

Эмигрантка из Российской империи Татьяна Маслова в 30-х годах прошлого века смогла покорить всю Европу. Она родилась в Санкт-Петербурге, но после расстрела отца большевиками вся семья перебралась в Литву. Татьяна получила прекрасное образование, говорила на нескольких языках, талантливо играла на фортепиано.

В первый конкурс красоты Маслова попала с легкой руки дяди, который отправил ее снимок в российский журнал, чье издательство было в Париже. В апреле 1933 года девушку пригласили во Францию, где она выиграла в конкурсе «Мисс Россия». У Татьяны было немало конкуренток: тогда русскоязычная община в Париже насчитывала 200 тысяч человек.

А уже спустя несколько месяцев красавица впервые представляла свою страну на состязании «Мисс Европа» в Мадриде. Маслова с легкостью обошла соперниц, завоевав победу. Но, получив титул, девушка вернулась к скромной жизни. Она зря надеялась, что участие в конкурсах позволит ей построить карьеру в кино. После нескольких съемок о ней забыли.

Маслова приехала обратно в Литву, где ее красотой восхищались самые известные мужчины. Татьяне даже посвятили танго. Но для замужества она практично выбрала адвоката Рафаила Лобаноса, который был старше на 20 лет. Вскоре вместе с супругом она переехала в Германию, где и скончалась в 1966 году. Согласно другой версии, во Франкфурт-на-Майне Татьяна перебралась после неудачного брака с поляком, пишет «Русская семерка ».