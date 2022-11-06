О ней забыли в России: как сложилась судьба маленькой ведущей «Утренней звезды»

Юлия Малиновская известна как ведущая программы «Утренняя звезда», где юным талантам предоставлялась уникальная возможность показать свой талант на всю страну. Впервые в шоу знаменитость появилась, когда ей было восемь лет, закончила же она работу над ним в 14.

Озорной и веселый нрав Малиновской нравился зрителям, многие из которых были уверены, что «в телевизор» она попала по блату. Однако Юлии пришлось проделать нелегкий путь, чтобы оказаться на съемочной площадке проекта. Богатых и влиятельных родных у нее не было. Стать знаменитой ей помогли талант и пробивной характер.

Свою карьеру она начала с детского ансамбля «Непоседы», после чего получила предложение стать соведущей Юрия Николаева. Когда Юлия стала слишком взрослой для этой роли, ее заменили пятилетней Марией Скобелевой. К тому моменту Малиновская уже была настоящей звездой: ее узнавали на улицах, просили автографы. Поклонники были уверены, что уход из «Утренней звезды» не отразится на карьере знаменитости, но они ошибались.

Свою роль сыграло и то, что Малиновская влюбилась. Она вышла замуж за баскетболиста Ярослава Королева, вместе с которым уехала в США. Со временем о Юлии забыли в России, а вот она, напротив, ничего не забыла. Как пишет портал «Новый очаг », 38-летняя телеведущая, воспитывающая вместе с мужем двоих наследников, призналась, что если у нее появится еще один сын, то она непременно назовет его в честь Юрия Николаева.