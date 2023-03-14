О ней говорила вся Россия: как спустя 7 лет выглядит женщина, родившая в 60 лет (фото)

Пенсионерка Галина Шубенина шокировала всю страну в 2016 году, когда сообщила, что родила ребенка. Зачатие, как и сами роды, произошло естественным способом. Женщина рассказывала, что медики отговаривали ее от такого шага из опасений, что ребенок родится больным, но она их не послушала.

После смерти единственного сына (он умер в 29 лет) Галине очень хотелось детей. В 2008 году на танцах она познакомилась с Алексеем. Из танцевального дуэта их отношения быстро перешли в разряд романтических, и в 2010-м пара расписалась. Известие о беременности супруг воспринял с удивлением, хотя и обрадовался. До сих пор они считают Клеопатру — так назвали девочку — подарком судьбы. Сама девочка родилась здоровой, она, как и мама, занимается танцами, ходит на каток и учит английский.

Совокупный доход супругов немного превышает 30 000 рублей. Глава семейства возлагал большие надежды на наследство от родителей, но его сестра не позволила ему его получить.