О нем забыли: почему Женька из «Старика Хоттабыча» больше не снимался в кино

Геннадий Худяков стал звездой культового фильма «Старик Хоттабыч», где засветился в одной из главных ролей. Актер воплотил школьника Женьку, который вместе с другом Волькой отправился в приключения с настоящим джином.

До того, как артист предстал в этом образе, он успел побывать на съемочной площадке другого проекта, который получил название «Алеша Птицын вырабатывает характер». Именно там режиссер Геннадий Казанский обратил внимание на будущую звезду экрана.

Худяков подавал большие надежды, но блестящую карьеру в кино так и не построил. После выхода ленты в ярких ролях он больше не появлялся, и со временем о нем все забыли. На то были свои причины.

Как пишет издание «Комсомольская правда», Худяков просто не захотел связывать свою жизнь с кинематографом. В дальнейшем он поступил в электротехнический институт, после чего стал работником Всесоюзного НИИ телевидения.