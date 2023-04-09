О нем мечтают все россиянки: гляньте, как сейчас выглядит Чекан из «Ликвидации»

Константина Лавроненко зритель помнит по роли бандита Игоря Чекана в «Ликвидации». Киноведы высоко ценят его работу в «Возвращении» Андрея Звягинцева. Эта роль прославила 42-летнего артиста на весь мир. Сегодня все поклонники сериала «Содержанки» сходят по нему с ума.

Ошеломляющая популярность настигла Лавроненко поздно. После «Возвращения» он снялся в «Изгнании» Звягинцева. За него артиста удостоили приза за лучшую мужскую роль. Создавалось впечатление, что слава и признание стали своеобразной компенсацией высших сил. Когда-то он ушел из кино — разочаровался. Режиссеры признавали его внешность «неэкранной».

Совершенно очевидно, что они ошибались. Роль Павла Чистякова — расчетливого и жесткого бизнесмена в сериале «Содержанки» — сделала 61-летнего артиста привлекательным в глазах многих телезрительниц. Застегнутый на все пуговицы, обаятельный и невероятно опасный — Лавроненко удалось ярко и живо воплотить на экране довольно тривиального персонажа, придать ему неуловимый и притягательный шарм.