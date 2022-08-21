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О нем мечтали все россиянки: вот кто женил на себе Саида из «Клона»

21 августа 2022 18:00
О нем мечтали все россиянки: вот кто женил на себе Саида из «Клона»

Избранница единственная подарила актеру детей.

Вопреки сложившейся традиции в сериале «Клон» миллионы россиянок не могли принять выбора Жади, оставшейся с Лукасом. Свои сердца телезрительницы подарили Саиду, который страдал от неразделенной любви к собственной жене на протяжении всей теленовеллы.

Как и герой, исполнитель его роли Далтон Виг не сразу обрел личное счастье. За плечами у актера было три брака, два из которых закончились спустя пару лет совместной жизни. Долгое время кумир россиянок был одинок и не спешил вновь вступать в отношения, пока не встретил Камилу Ксеркес.

Двадцатилетняя разница в возрасте с актрисой не смутила Вига, и спустя четыре года семейной идиллии на свет появились их первенцы — близнецы Артур и Давид. Сегодня вместе с женой Далтон не только воспитывает сыновей, но и выходит на сцену в театре.

О нем мечтали все россиянки: вот кто женил на себе Саида из «Клона»

С рождением детей актер взял перерыв в работе, но вскоре вернулся к съемкам в кино и сериалах, где опять встретился с Джованной Антонелли на съемочной площадке «Спаси меня, святой Георгий».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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