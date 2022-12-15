О нем мечтали Орлова и Вертинская: судьба главного кинозлодея СССР тронет до слез

Советский актер Андрей Файт мастерски воплощал злодейские образы на экране. Он сыграл мсье Дюка в картине «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» и Нушрока в «Королевстве кривых зеркал».

Талантливый артист обладал яркой и интересной внешностью, ставшей его визитной карточкой. Актера с неординарным лицом приглашали на отрицательные роли, которые сделали его суперзвездой советского экрана.

Но не все было радужно в жизни Андрея Файта, несмотря на огромную популярность. Его первая жена актриса Галина Кравченко изменила актеру с сыном известного большевика Льва Каменева. После предательства любимой женщины Файт с головой ушел в работу. Чуть позже распространились слухи, что в видного и харизматичного артиста влюблены главные красавицы советского кино — Любовь Орлова и Лидия Вертинская. Но близкие актера были уверены, что все это домыслы, ведь Файт обожал свою вторую жену Марию Бриллинг. В этом союзе родился сын Юлий. Но их идиллию омрачило горе — Мария скоропостижно скончалась.

После ее ухода Файт не раскис, а решительно взялся за свою жизнь. Он занялся спортом и не терял боевого духа, поэтому от ролей не было отбоя до самой смерти. В 72 года Файт скончался. Увы, актер не застал триумф своего сына Юлия, который прославился как известный режиссер.