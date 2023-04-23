О нем мечтали многие женщины: как сейчас выглядит Никита из сериала «Кто в доме хозяин?»

Роль провинциала Никиты Воронина, который в попытке покорить Москву стал экономом у бизнес-леди, принесла Андрею Носкову массовую популярность и искреннюю любовь. В первую очередь зрительниц сериала «Кто в доме хозяин?».

Сегодня артист пробует себя в качестве режиссера и все так же привлекателен. Красивые и выразительные черты лица, аккуратный нос и яркие глаза — в сериале «Провинциальный детектив» 2022 года зрительницы видят все того же элегантного красавца. Артист недавно разменял пятый десяток. Возраст он не считает помехой для экспериментов. Недавно Носков представил публике свой режиссерский кинодебют под названием «Клоун — это я!».

Ухоженного и стильного брюнета по-прежнему одолевают поклонницы.

«Моя мечта!», «Красавчик», «У вас очень красивый голос!» — пишут Андрею в соцсетях.

Актер очень любит отдыхать от съемок на даче в Ленинградской области. С женой он воспитывает двоих детей: Тимофея (19 лет) и Глафиру (14 лет).