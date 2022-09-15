О нем мечтала каждая россиянка: вы не поверите, чем занимается Рикардо из «Дикой розы» сейчас

Имя Гильермо Капетильо у поклонников мыльных опер неизменно ассоциируется с сериалом «Дикая роза», где актер блестяще воплотил Рикардо Линареса. Появившись на экране в этом образе, он тут же влюбил в себя всех без исключения россиянок, наблюдавших за историей любви главных героев.

Однако время шло, а вместе с ним угасала популярность артиста. В отличие от его напарницы по съемочной площадке Вероники Кастро, ему так и не удалось ни сохранить, ни приумножить свою славу.

Еще в 90-х режиссеры забыли о Капетильо и перестали звать его на съемки. Тогда актеру не оставалось ничего другого, кроме как завершить свою карьеру в кино. Впрочем, вскоре Рикардо из «Дикой розы» нашел себе занятие по душе.

Как сообщает портал Luvan , актер знает, как обращаться с быками, поэтому не раз участвовал в корриде. Оставшись без работы, он решил вернуться к своей карьере тореадора.