О нем мечтала каждая девчонка нулевых: на ком женился «Вова-чума» из «Фабрики звезд»

Иракли Пирцхалава — один из наиболее ярких выпускников «Фабрики звезд». Его хиты звучали из каждого утюга, а от поклонниц не было отбоя. Музыкант и сегодня развивает сольную карьеру, но о былой популярности речи не идет.

Долгое время артист был холостяком, что и помогало ему оставаться на волне популярности. Об Иракли мечтала каждая девчонка нулевых, но настал момент, когда он решил расстаться со свободной жизнью. «Вова-чума» женился на актрисе Софье Гребенщиковой.

За время совместной жизни у пары появилось двое сыновей — Илья и Александр. Однако это не помогло сохранить брак — в 2014 году возлюбленные расстались. Как признавался Пирцхалава, причиной стали постоянные ссоры из-за ревности: жена знаменитости никак не могла смириться с его частыми гастролями.

После развода звездные наследники остались жить с матерью. С бывшей супругой музыкант поддерживает дружеские отношения и принимает активное участие в жизни своих сыновей.

Что же касается новых романов, то они у звезды были, но до свадьбы дело не дошло. Пирцхалава оберегает личную жизнь от публики, но, судя по информации в Сети, его сердце остается свободным.