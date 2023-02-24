О нем мечтал каждый: что безумно восхищало иностранцев в СССР

Жизнь в Советском Союзе удивляла и манила многих иностранцев. Туристы специально приезжали, чтобы насладиться местными курортами или, например, чтобы ближе познакомиться с отечественной литературой. При этом многие отправлялись в СССР специально ради театральных фестивалей.

Дело в том, что за границей театральное искусство не было настолько развито. Советский Союз мог похвастаться не только десятками именитых драматургов и актеров, но и множеством театров, в которых творческая интеллигенция воплощала свои задумки. А с 1933 года в стране регулярно проводились фестивали, на которых иностранные любители и эксперты могли пообщаться с советскими мэтрами.

Все это было в новинку для заграничных любителей сцены. Они специально планировали свои поездки, стараясь успеть на очередной смотр, а, например, театровед из США Норрис Хоутон прожил в стране полгода, чтобы написать книгу о театре. Многие признавались, что завидуют гражданам СССР, которые могут наслаждаться театром практически каждый день.

Поддерживало этот интерес и руководство страны. Видных иностранных гостей специально водили в Большой театр и обязательно знакомили со звездами советской сцены, а сами театры нередко отправляли на гастроли по миру.