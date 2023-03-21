О нем мечтает каждая девушка-подросток: от сына Станислава Бондаренко глаз не отвести

За Станиславом Бондаренко прочно закрепилось звание ловеласа и сердцееда. Актер добился успеха не только благодаря таланту, но и привлекательной внешности. Теперь же стало очевидным, что ему растет достойная смена.

От первого брака с Юлией Чиплиевой у звезды экрана есть сын Марк. Осенью этого года звездному наследнику исполнится уже 15 лет. Можно смело сказать, что он наступает на пятки знаменитому отцу.

Марк растет красавцем, о котором мечтает каждая девушка-подросток. Об этом заговорили после того, как Чиплиева опубликовала в соцсетях фото с сыном, уточнив, что он уже догнал ее по росту.

В комментариях к публикации интернет-пользователи сошлись во мнении, что от юного сына Бондаренко невозможно отвести глаз.