О недостатке этой американки мечтают сотни красавиц: что с ней не так (фото)

Многие считают, что модели должны быть стройными и иметь привлекательную, но не слишком яркую внешность, чтобы правильно демонстрировать наряды дизайнеров. Однако одним из главных параметром в этой индустрии является высокий рост. Если красавица от природы низкая, то путь на подиум ей закрыт.

Эли Стоз, наоборот, может похвастаться тем, что она достигает отметки в 206 сантиметров. Американке завидуют многие, не понимая, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться. В школьные годы одноклассники всячески издевались на девушкой и называли ее Годзиллой. Однако это помогло красавица принять свою особенностью и полностью смириться с такими шутками.

Конечно, настолько высокий рост не позволяет Эли дефилировать по подиуму. Но она все же смогла стать моделью. К тому же американка встречается с молодым человеком, которого не смущают ее параметры.