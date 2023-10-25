О мужском недуге этого известного актера знали все в СССР: не поверите, зачем рассказал

Главную роль в лирической комедии Георгия Данелии «Мимино» исполнил Вахтанг Кикабидзе. Съемки проходили в отдаленных грузинских деревнях, которым приезд съемочной группы запомнился историями про болезни прославленного соотечественника.

Дело в том, что Кикабидзе постоянно рассказывал про свой «мужской недуг». По словам знаменитости, он регулярно пил специальные таблетки, которые запрещали ему употреблять алкоголь.

Однако со временем жители деревень узнали, что истории Кикабидзе далеки от правды. Дело в том, что с первого дня съемок грузины пытались угостить его вином и чачей. Каждый вечер артиста звали на застолья, но это могло весьма негативно сказаться на работе и даже сорвать ее.

Поэтому актер придумал байку о своих проблемах со здоровьем. Грузины же с уважением отнеслись к болезни соотечественника и перестали предлагать ему горячительные напитки, что спасло фильм.