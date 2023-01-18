О мести Алферовой Абдулову слагают легенды: изящнее способа не придумать

В течение 17 лет Ирина Алферова и Александр Абдулов были мужем и женой, но однажды прославленный актер решил разорвать их связь. В один день он собрал вещи и покинул дом, что стало ударом для Алферовой. И она решила отомстить своему бывшему избраннику.

Так, после разрыва с артистом она сблизилась с музыкантом Александром Серовым. Алферова снялась в его клипе и сыграла там его возлюбленную, из-за чего публика даже поверила в их роман. Многие фанаты были уверены, что артистка начала отношения со всеми любимым музыкантом, что, как отмечали близкие, не осталось без внимания Абдулова. Но лишь слухами о романе звезда экрана не ограничилась.

Дело в том, что однажды Серов приехал забирать свою подругу из театра, где также служил и Абдулов. В то время музыкант водил Mercedes и именно на нем припарковался у главного входа. Абдулов же был за рулем старых «Жигулей», которые именно в тот момент заглохли, а его бывшая возлюбленная уверенной походкой прошла до иностранного автомобиля.

Эта сцена надолго запомнилась Абдулову и всем его коллегам. Артистке удалось отомстить бывшему возлюбленному и опозорить его у всех на глазах.