О матери забыла: как живет звезда «Дома-2» после смерти Светланы Устиненко

Алиана Устиненко пришла на «Дом-2» в 2013 году. До этого девушка уже успела поработать моделью и поступить на юридический факультет. На проект она пришла к Олегу Майами, но отношения у них не сложились. После множества неудачных попыток девушка встретила Александра Гобозова. Их роман оказался таким бурным, что к обоим регулярно приезжали матери, чтобы поддержать и примирить влюбленных. Так зрители и познакомились с матерью Алианы Светланой Устиненко.

Влюбленные сходились и расходились, но Светлана Михайловна всегда поддерживала дочь. А в 2014 году потребовалась поддержка уже ей — у женщины диагностировали рак мозга. К сожалению, ни несколько курсов химиотерапии, ни две операции ей не помогли. В 2016 году Светлана Устиненко скончалась. Алиана находилось рядом с ней и поддерживала до конца.

После смерти матери Алиана все свое время уделяет воспитанию детей. Она снова вышла замуж за музыканта Макса Меченкова и родила дочь Микаэллу. От брака с Гобозовым у нее остался сын Роберт. Параллельно девушка ведет блог и изредка записывает музыкальные треки.