О манерах не слышали: женщины с этими именами самые большие хамки

В повседневной жизни мы может столкнуться с хамством повсюду - в метро и магазине, в очереди в поликлинике и даже в своем собственном доме. Причины, по которым люди устраивают скандалы на пустом месте, могут быть самыми разными - плохое настроение, скверный характер, желание самоутвердиться за счет другого и т.д. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, обладательницы которых не упускают случая нахамить окружающим. Для этих женщин день без перепалки считается прожитым зря.

Алевтина

Женщина, нареченная именем Алевтина, часто чувствует себя недовольной своей жизнью. Ей кажется, что она достойна большего, но по какой-то ужасной несправедливости ей достались именно эта нудная работа, этот неудачник в мужья и капризные, ленивые дети. Одним словом, вокруг нее один мрак и безысходность.

Разумеется, на самом деле дела у Алевтины обстоят не так уж плохо.

Но обладательница имени завистлива, в чужом огороде трава кажется ей зеленее. Увидев кого-то более успешного, счастливого и довольного жизнью, она не упустит случая испортить ему настроение своим хамством. Во время перепалки Алевтина стремится обидеть человека посильнее.

Альбина

В отличие от Алевтины, самооценка которой сильно занижена, Альбина страдает от прямо противоположной проблемы. Обладательница этого имени постоянно задирает нос и с презрением поглядывает на окружающих. Мол, одна одна тут царица, наделенная множеством привилегий, а все остальные - холопы у нее на побегушках.

Альбина не считает чем-то зазорным нахамить сотрудникам ниже себя по рангу или обслуживающему персоналу.

Официанты в ресторане, консультанты в магазинах, таксисты и другие регулярно получают от обладательницы имени нагоняй. При этом зачастую совершенно незаслуженно - просто Альбине хочется показать свою власть.

Марта

Плохое настроение - постоянный спутник Марты. Женщина, нареченная этим именем, вечно чем-нибудь недовольна. Ребенок мог бы принести из школы не пятерку, а пять с плюсом. Муж мог бы подарить не просто гаджет последней модели, а Pro. И так далее, и тому подобное.

На лице у Марты застыла гримаса скуки и пресыщенности.

Ей хочется свежих эмоций и впечатлений, и обладательница имени ищет их в ссорах и перепалках. Она хамит окружающим, чтобы, как энергетический вампир, напитаться их жизненной силой и хотя бы ненадолго почувствовать себя довольной.