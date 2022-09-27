О любви Алфимовой из «Свадьбы в Малиновке» слагали легенды: в это сложно поверить

Соглашаясь на главную роль в фильме 1967 года «Свадьба в Малиновке», Людмила Алфимова не подозревала, как лента перевернет ее жизнь. Очарованный талантом актрисы режиссер Георгий Товстоногов тут же пригласил ее в БДТ. Звезда экрана поделилась радостью с мужем, летчиком Феликсом Алфимовым, но тот идею переезда из Киева в Ленинград не одобрил.

Ради семьи актриса отказалась от карьеры в театре, однако продолжала появляться в кино. А на съемках ленты «Прощайте, фараоны!» в 1973 году состоялось судьбоносное знакомство Алфимовой. Председатель колхоза из Винницкой области Иван Кальницкий после первого просмотра «Свадьбы в Малиновке» влюбился в солдатку Софью. Узнав о работе над лентой, которая снималась неподалеку, он тут же решил лично познакомиться с Людмилой. Они влюбились друг в друга, хотя оба были несвободны.

Еще в молодом возрасте партизана Кальницкого спасла вдова, выходив его после туберкулеза. В благодарность он женился на ней. В 1970-е женщина была уже в преклонном возрасте, и Иван не мог ее оставить.

Алфимова и Кальницкий поддерживали общение на расстоянии. Лишь через 20 лет в 1993 году они смогли пожениться. Их история любви хоть и длилась долгие годы, но вместе они прожили лишь 13 лет до смерти Ивана в 2006 году.