О «Ланфрен-ланфра» не знают даже французы: будете смеяться, узнав, что значат эти слова

Популярная песня оказалась совсем не о том, о чем мы думали.

Фильм «Гардемарины, вперед!» запомнился зрителям не только захватывающим сюжетом и красивыми актерами, но и обилием песен. Многие из них остаются узнаваемыми и популярными до сих пор, в том числе и композиция в исполнении Михаила Боярского. «Ланфрен-ланфра», — подпевают поклонники, даже не подозревая, что эти слова обозначают на самом деле.

Изначально у героя Боярского Сержа де Брильи вообще не было песни, но актер попросил, чтобы для него тоже написали что-то романтичное. История появления на свет знаменитой песни до сих пор остается загадкой.

Композитор Виктор Лебедев утверждает, что подбирал музыку на слова поэта Юрия Ряшенцева. Автор слов, напротив, утверждает, что сочинял слова песни на уже готовую мелодию.

Что касается знаменитого «ланфрен-ланфра», то эти слова не значат совершенно ничего. Это просто вокализная фраза, наподобие русского «ай-люли». Вот только если бы французский мушкетер де Брильи пел «мой старый сад, ай-люли», это звучало бы гораздо менее романтично.