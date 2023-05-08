О красавице из «Гостя с Кубани» забыли даже преданные поклонники: причина удручает

Сейчас о Тамаре Логиновой помнят лишь представители старшего поколения. Хотя она снималась в таких кинохитах, как «Гость с Кубани» и «Дикая собака динго».

В этот период актриса могла похвастаться привлекательной внешностью и без труда очаровывала как зрителей, так и режиссеров. Но возрастные изменения слишком заметно отразились на ее лице. Поэтому к середине 60-х ей доверяли исполнение лишь второстепенных ролей.

Не желая мириться с такой судьбой, женщина занялась общественной деятельностью.

Из-за этого актерская карьера Тамары сильно пострадала. Постановщики не были в восторге от ее нового увлечения, и предложений о съемках стало еще меньше. О талантливой артистке вскоре забыли даже преданные поклонники. Тем не менее иногда она все же появлялась на больших экранах. Хотя удручающему положению Логиновой в индустрии кино можно было лишь посочувствовать.