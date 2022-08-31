О конфликте знала вся страна: Успенская добилась прощения автора «Кабриолета»

В отечественном шоу-бизнесе разворачиваются по-настоящему остросюжетные драмы, где каждый акт длится не меньше десяти лет. История с Успенской и Резником это подтверждает.

Первый акт, в котором ссора между певицей и поэтом-песенником только зарождалась, стартовал еще в 90-е. В то время Успенская и Резник не закрепили передачу прав на песни, поэтому долгие годы певица зарабатывала многомиллионные гонорары и делилась деньгами с автором текстов. Поэт смиренно терпел и не реагировал на такие формальности, видимо, ссылаясь на забывчивость исполнительницы.

Но конфликт достиг точки кипения в 2011 году ― во втором акте, который начался спустя пятнадцать лет после первого. Тогда Резнику позвонили из студии Успенской и предложили, наконец, продать каждый из 18 его текстов почти по 100 долларов за штуку. Автор сотни отечественных хитов, естественно, не выдержал такого отношения и взбунтовался. Его юристы официально запретили Успенской исполнять песни, которые он написал.

Несмотря на угрозу штрафов, все эти годы Любовь Успенская все-таки пела любимые россиянами хиты, но предпочитала делать это осторожно, чтобы не привлекать внимание. То есть выступала лишь на корпоративах и частных праздниках.

И вот спустя тридцать лет у истории, наконец, созрел финал: первый шаг к нему снова сделал сам поэт-песенник.

«Мы, люди православные, прощаем былые обиды и людей, которые неправильно к нам относились. Время лечит. Находясь в Крыму, я пришел к Господу Богу», ― прокомментировал Резник причины своего прощения порталу Prozvezd.

Что по этому поводу думает сама Любовь Успенская и насколько ее претензии исчерпаны, пока не известно. Но, судя по тому, что на недавнем концерте в честь своего юбилея она исполнила целых три хита авторства Резника, творческому дуэту, вероятно, все-таки удалось уладить все разногласия.