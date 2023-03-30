О ком поется в хите 90-х «Я люблю тебя, Дима»: вы будете ошарашены

Одной из главных в творчестве Ларисы Черниковой стала песня «Я люблю тебя, Дима». Зажигательная композиция звучала на всех радиостанциях, а слушатели были уверены, что посвящена она футболисту Дмитрию Аленичеву. Но мало кто из фанатов знал, какой смысл спрятан в хите на самом деле.

Как оказалось, Черникова не писала тексты песен самостоятельно. За все композиции с того альбома отвечал композитор Игорь Корсуков, который изначально вставил совсем другое имя в текст композиции.

Но певице не понравились предложенные варианты, поэтому она вызвалась сама исправить песню. После долгих размышлений она поняла, что лучше всего подходит имя Дима. К тому же с ним ее связывала долгая история: еще с детского сада она дружит с Димами.

«Дмитрии были добрыми гениями, все они оставили красивый след в жизни», — цитирует слова артистки портал Sports .

Также Черникова подчеркивает, что с Аленичевым она познакомилась уже после выхода песни. Поэтому все домыслы поклонников точно не являются правдой, и с футболистом композиция никак не связана.