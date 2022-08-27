О карьере актера можно забыть: что на самом деле принесло Керему Бюрсину мировую славу

Сериал «Постучись в мою дверь» закончился еще в прошлом году. С того времени поклонники ждали новостей о новых ролях Керема Бюрсина, однако он так и не подписал ни один договор об участии в фильме или сериале. Как оказалось, все прошедшие месяцы артист занимался развитием собственной продюсерской компании Braveborn Films, и теперь этот труд дает свои плоды.

Дело в том, что фильм студии «Выбор» с Ибрагимом Селимом стал интересен международным продюсерам и критикам. Эксперты настолько высоко оценили творение компании Бюрсина, что лента попала в номинацию «Лучший короткометражный фильм» на Paris Art and Movie Awards 2022. Теперь артист должен отправиться в столицу Франции, где и решится судьба его фильма.

Подобный успех, как уверены поклонники, обязательно сделает актера по-настоящему знаменитым во всем мире. Некоторые даже предполагают, что Бюрсин со временем полностью откажется от работы актером и сконцентрируется на продюсировании, воплощая самые интересные проекты в жизнь.